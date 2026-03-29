アメリカのトランプ政権に反対する大規模な抗議デモが28日、ニューヨークなど全米各地で行われました。櫻茜理・NNNニューヨーク「ニューヨークを象徴するセントラルパークの前には、道路を埋め尽くすほどの非常に多くの抗議者が集まっています」「ノー・キングス＝王様はいらない」と題した大規模な抗議デモは、第2次トランプ政権発足以降、今回で3回目の開催となります。参加者からは、収束の見通しが立たないイラン攻撃や政権に