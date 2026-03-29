イランが後ろ盾となっているイエメンの武装組織フーシ派は28日、イスラエルに2回目の攻撃を行い、今後も継続すると主張しました。戦闘の拡大が懸念されています。フーシ派の報道官は28日、ミサイルや無人機などでイスラエルの軍事施設を攻撃したとする声明を出しました。今後、数日、軍事作戦を続けるとしています。イエメンのフーシ派が参戦したことでホルムズ海峡を通らずに原油を運ぶ紅海ルートへの影響などが懸念されています