米国・イスラエルによるイランへの大規模攻撃の開始から1カ月。現在、焦点となっているのが、米軍によるイランへの地上侵攻の可能性だ。米軍の標的の1つは、イランが石油を輸出するための積み出しの90％を担う、ペルシャ湾の北西に浮かぶカーグ島だとされる。トランプ大統領は、このカーグ島を占拠するために地上部隊の派遣を検討しているとも報じられている。【画像】アメリカとイスラエルの攻撃によって殺害されたイランの最高