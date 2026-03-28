おこめ券は、やはり圧倒的不人気だった。【もっと読む】これが「おこめ券」総スカンの実態だ！ 都市部で採用自治体ほぼナシ…主流は現金給付や商品券24日の参院農水委員会で、公明党の高橋光男参院議員が物価高対策としてのおこめ券配布について質問し、「調べたところ、全国でおこめ券が配布されたのは29自治体でした」と話した。高橋事務所によると、おこめ券の配布状況は、参議院の第一特別調査室が調べたものだという。