ミラーボールが七色の光をホールに満たし、大音量の音楽が流れる。色とりどりのペンライトを手に身体を揺らし、満面の笑みを浮かべているのは……後期高齢者？東京・目黒区。目黒川沿いに建つ高齢者施設、社会福祉法人三交会『青葉台さくら苑』で昨年末、高齢者向けのダンスイベント『ロマンディスコ』が開催された。日頃は団らんを楽しむ場である食堂がイケイケのダンスホールと化し、施設利用者たちは大音響のなか、“非日常