◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースの本拠地Ｄバックス戦で２回に大爆笑の“珍プレー”が起きた。１点を追う２回２死一塁でエスピナルは二塁への平凡なゴロに打ち取られた。ダイヤモンドバックスの二塁マルテが捕球すると、一、二塁の進路で一走フリーマンを待ち構えるようにグラブを構え、これを見たフリーマンはゆっくりと歩み寄ると