今年3月、給食レシピYouTubeチャンネル「あおいの給食室」が、新作動画の更新を終了することを発表した。発表によると、ある企業にレシピを不正流用され、運営者のあおい氏が精神的ショックを受けて発病したことで、チャンネルの継続が困難となったのだという。 事実関係や経緯について、現段階では不明瞭な点が多い。「あおいの給食室」は、法的手続きを取る方針を表明しており、また、相手方とされる企業も、匿名でメディアの取