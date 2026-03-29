「子どもを望まない」女性が6割超――そんな調査結果がロート製薬株式会社（大阪市生野区）による「妊活白書2025」でわかりました。2018年から毎年実施されている同調査において、子どもを望まない女性が男性を初めて上回り、“仕事・キャリア”が子どもを望む／望まないという選択や妊活への意識や行動に影響を与えていることが浮き彫りとなりました。【調査結果を見る】将来、子どもが欲しいと思いますか？調査は、全国の18〜49