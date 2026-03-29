29日午前、名古屋市港区で横断歩道を渡っていた女性がワゴン車にはねられ、意識不明の重体となっています。29日午前10時半ごろ、港区春田野一丁目の戸田川緑地の前の横断歩道を渡っていた76歳の女性が、ワゴン車にひかれそのまま下敷きになりました。女性は頭などを強く打ったとみられ、意識不明の重体です。警察は、ワゴン車を運転していた中川区の看護師・木村朱音容疑者(30)を過失運転致傷の現行犯で逮捕し、当時の状況