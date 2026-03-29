ガールズグループAOA出身のクォン・ミナが、美容皮膚科のスタッフとして転職した。去る3月28日、クォン・ミナは自身のSNSに「いまだに顔の傷跡ははっきり残っているが、治療費を長期にわたって受け取れるくらい稼ぐには、今は休んでいるときではないと思った」と綴った。【写真】両頬に大やけど…クォン・ミナ、医療事故被害この日、クォン・ミナは「職に就かなければならなかったし、カウンセリング室長という仕事がとても幸せで