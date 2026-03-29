【スターバックス】の新作フラペチーノ®は、カスタードの優しい甘さとクランチの食感が楽しい一杯。実は筆者も沼落ち中で、何度も試してしまったほどの美味しさなんです！ 今回はビジュアルを格上げしてくれる、可愛すぎるカスタムをご紹介します。 「シュークリーム フラペチーノ®」のツインホイップカスタム 「フラペチニスト」こと@j.u_u.n__starbucksさんが提案するの