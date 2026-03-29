【前編】《親族は猛反対》化学メーカーのエリート社員が“生涯結婚も許されない”「日本唯一のエクソシスト」になった理由から続くカトリック教会のなかでも独特な伝統的典礼行為である“悪魔払い”の儀式。それを執行することを、日本で唯一バチカンから正式に認められたのが、カトリック東京大司教区司祭の田中昇さん（49）だ。「ある家族から深刻な相談を受けています。両親の話では、30代の息子さんに悪霊が憑いているようだと