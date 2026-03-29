（資料写真）２９日午前２時５５分ごろ、横浜市神奈川区神奈川２丁目の首都高速横羽線の上り線で、千葉県市川市の職業不詳の男性（３３）がワゴン車にはねられた。男性は搬送先の病院で死亡が確認された。神奈川県警高速隊によると、現場は片側２車線の直線。道路右側の非常駐車帯に止められたタクシーから男性が降車し、路上を横断していたところ、ワゴン車が左側車線を走行してきた。横羽線上り線は東神奈川インターチェン