タレント・明日花キララ（37）が29日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、自身の容姿を巡る投稿に反論した。元日本スーパーライト級王者・細川バレンタイン氏はXで、明日花について「いつから、こう言う宇宙人顔が日本の綺麗のスタンダードになったんやろ？」とポスト。また「俺がメディアに出るインフルエンサーって言われる女や、インフルエンサー的キャバ嬢が嫌いなのは、彼女達の顔が好みじゃねーってのもあるんだよな