裏金問題に端を発して解散した自民党内の派閥。ところがいま、旧派閥のメンバーを中心とした会合が相次いで開かれ、復活の兆しが見えつつある。そのきっかけが、先の衆院選で新人議員が大量に当選したことにあるという。【写真を見る】新人議員大量当選の陰で見える自民党・派閥回帰の動き麻生派の新人議員が語る“派閥の機能”と“新人議員が目指すモノ”とは【edge23】唯一残る「麻生派」に加入した新人・山田基靖議員（43）に