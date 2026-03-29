モスバーガーが冬限定商品として発売した「アボカドバーガー」は、2カ月で約470万食売れた。300万食という当初の目標を大きく上回ったヒット商品はどのように生まれたのか。商品の企画・開発に携わってきたモスフードサービス取締役上席執行役員・商品本部長の安藤芳徳氏に取材した――。（第2回／全2回）写真提供＝モスフードサービス■「セット率」が前期より1割アップバーガーキングの台頭、ゼンショーが目論む「ゼッテリア」計