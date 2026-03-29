「てんちむ」こと橋本甜歌が29日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いてファンへ感謝をつづった。28日に元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏と、1月30日に結婚したことを発表した橋本は「ファンの皆さま、たくさんの暖かいDMやコメント本当に本当にありがとうございますうるうるしながら全部目を通してます!!!こうして皆さんにちゃんと報告できたこと、わたしもとっても嬉しいです!!!本当にありがとう」と感謝