イランと米国、イスラエル間の軍事攻撃が膠着状態となった影響で世界的な原油不足が生じているとして、国際エネルギー機関（IEA）は各国に石油消費の節約を訴えた。一方、我が国の高市早苗首相はガソリンの全国平均価格が190円を超えた3月18日、自身のXアカウントに、《いつものペースで給油をお願い申し上げます》と投稿した。混乱を避けるための呼びかけだが、専門家からは疑問の声が上がっている。全国紙の政治部記者は、首