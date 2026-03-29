3月28日、女優・のんが、香取慎吾がMCを務める音楽トークバラエティ番組『偏愛ミュージックサロン』（NHK総合）に出演した。女優・タレントとして活動の幅を広げているが、“本名” を解禁したことが話題を呼んでいる。のんは、本名である「能年玲奈」名義で活動し、2013年のNHK連続テレビ小説あまちゃん』でヒロインを演じ大ブレイクを果たす。その後、当時所属していた事務所からの独立をめぐる騒動を経て、2016年から現在