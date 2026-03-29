最新版表紙には「大変長らくのご愛顧、誠にありがとうございました」紙の電話帳「タウンページ」の発行が３月末で終了となる。インターネットやスマートフォンの普及で冊子で電話番号や住所を調べる人が減り、１３６年の歴史に幕を下ろす。発行するＮＴＴ東日本と西日本は、今後はインターネット版の「ｉタウンページ」の利用を促す方針だ。タウンページは地域ごとに発行され、地元の企業や飲食店の電話番号が掲載された。黄色