元「AKB48」メンバー・服部有菜（24）が29日に公式X（旧ツイッター）を更新し、自身の裏アカウントが不正ログインされたと報告した。服部は「私の裏垢が誰かに不正ログインされてバレてしまったんですけど、アカウントにすら入ることが出来ません」と報告。また、男女の人気アイドルらによるプライベート飲み会動画が流出した件について「服部が関係しているのでは?」という声が上がっていたが「動画のことは私も同じタイミ