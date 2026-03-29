チケット販売大手「ぴあ」の業績回復が報じられるなか、利用者の間では別の“違和感”が広がっている。発端となったのは、チケット購入時に加算される各種手数料への不満だ。【写真】「取りすぎ」“高額”と指摘されている『ぴあ』の手数料ぴあの不明な手数料X（旧Twitter）上では、≪意味不明な手数料を取りすぎ≫≪これでV字回復って言われても、利用者からしたら複雑≫≪チケット代より、最後に足される金額に毎回びっくり