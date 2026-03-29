ロシアフィギュアスケート界の重鎮として知られるタチアナ・タラソワ氏が、ラストダンスを終えた坂本花織（シスメックス）を褒めたたえた。今季限りで引退する坂本は、現役最終戦となった世界選手権（チェコ・プラハ）で自己ベストを更新し、２年ぶり４度目の優勝。ロシアメディア「ＳＰＯＲＴ２４」に対し、タラソワ氏は「坂本選手のすばらしい姿を見ることができて本当にうれしい。デビュー当時からずっと彼女のファンだった