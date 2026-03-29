【真咲・ガイヤール】 2026年12月 発売予定 価格：29,700円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 アリスグリントより、2026年12月に発売予定の1/7スケールフィギュア「真咲・ガイヤール」。こちらは、ゆずソフトのゲーム「天色＊アイルノーツ」に登場するセリアンスロープの元気な女の子「真咲・ガイヤール」を立体化したもの