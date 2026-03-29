JR東海の運転士が居眠り運転をし、名古屋駅で特急列車が緊急停止していたことが分かりました。 【写真を見る】JR東海の男性運転士（51）が“居眠り運転” 特急列車で名古屋駅に71キロで進入し緊急停止 安全装置が作動 28日午後3時すぎ、岐阜の高山駅発のJR東海道線上り特急「ひだ」が、終点の名古屋駅のホーム手前で緊急停止しました。 JR東海によりますと、51歳の男性運転士が一時的に居眠りをし、制限速度を16キロ上回