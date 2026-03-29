東京・池袋のサンシャインシティ内の「ポケモンセンターメガトウキョー」でアルバイトの春川萌衣さん（21）が殺害された事件で、自殺した廣川大起容疑者（26）が、自分に彼女ができたと母親に知らせていたと親族の一人が集英社オンラインの取材に証言した。幼少期には沖縄で水泳に打ち込んでいたという廣川容疑者。なぜストーカーになり、かつての交際相手に手をかける暴発に至ったのか。 〈画像あり〉「