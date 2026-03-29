誰もが疲れ果て、一刻も早く目的地へ着きたいと願う混雑した電車内。そんな余裕のない空間では、ちょっとした配慮が救いになる一方で、非常識なマナー違反が激しい衝突を招くことも少なくありません。日本民営鉄道協会の最新調査「2025年度 迷惑行為ランキング」では、1位の「周囲に配慮せず咳やくしゃみをする（34.7％）」が前年の50.5％から減少する一方で、スマホの操作や荷物の持ち方への不満が上昇するなど、車内マナーへの関