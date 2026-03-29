人が休日をどう過ごしているかは意外とわからないものだ。頭のいい休日の過ごし方とはどのようなものだろう。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介しよう。（ダイヤモンド社書籍編集局・三浦岳）小さな習慣が大きな差を生む週末の朝は、ようやく肩の力を抜ける時間