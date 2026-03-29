◇インターリーグブルワーズ ― ホワイトソックス（2026年3月28日ミルウォーキー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が28日（日本時間29日）、敵地ブルワーズ戦に「4番・一塁」で先発出場する。開幕から2戦連続本塁打の期待がかかる。村上は26日（同27日）にブルワーズ戦で「6番・一塁」で先発してメジャーデビュー。初打席から2四球と一ゴロで迎えた9回の第4打席で、右翼へメジャー1号となるソロ本塁打を放った。