交通事故の事情聴取に呼ばれた55歳の男が、酒を飲んだ状態で車を運転し警察署に来たとして現行犯逮捕されました。 道路交通法違反（飲酒運転）の疑いで現行犯逮捕されたのは津市の建設業の男（55）です。 警察によりますと、28日午後5時45分ごろ津南警察署で、軽四乗用車を運転してきた男から酒の臭いがし、飲酒検知をしたところ基準値を超えるアルコールが検出されました。 男は、津市内で発生した交通事故の