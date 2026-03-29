東京・池袋のポケモンセンターで女性店員が男に刃物で刺され死亡した事件で、男が逃げる女性を追いかけて執拗に襲っていたことが分かりました。この事件は今月26日、東京・池袋のポケモンセンターでアルバイト店員の春川萌衣さん（21）が刃物で刺されて死亡し、刺したとみられる元交際相手の広川大起容疑者（26）も自らを刺して死亡したものです。その後の捜査関係者への取材で、広川容疑者がレジの出入り口付近にいた春川さんを切