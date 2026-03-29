春うつの症状が重く、専門的な介入が必要と判断された場合には、薬物療法と精神療法を組み合わせた治療が行われます。抗うつ薬による神経伝達物質への働きかけや、認知行動療法をはじめとした精神療法など、症状や状況に応じたアプローチがあります。それぞれの特徴と期待できる効果について詳しく解説します。 ※春うつは正式な病名ではなく、春の環境変化や気候変動によって引き起こされる抑うつ状態や適応障害などの総称