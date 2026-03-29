登録者数1940万人を超える人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン＝36）が29日、Xを更新。当面SNSの投稿ができない可能性があることを伝えた。HIKAKINは「しばらくSNSの投稿ができないかもしれません。トラブルではないので心配しないでください」とポストした。この投稿にファンからは「でっかい仕込みの前フリか」「トラブルとかでないのなら安心」「乗っ取られていないこと願います」「第二子かな？」とさまざまなコメントが寄せられ