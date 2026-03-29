春になると出回る「スナップエンドウ」。シャキッとした食感とほのかな甘みがおいしく、少しアレンジするだけで子どもがあっという間に完食できる一品に変身します。そこで今回は、子どもが食べやすい「スナップエンドウ」の絶品レシピをお届け。彩りがきれいなので、食卓やお弁当をパッと明るくしてくれるのもうれしいポイント。今しか味わえない春の味を満喫しましょう。■リピ確定「スナップエンドウのごまマヨ和え」の作り方茹