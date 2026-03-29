アメリカなどによるイランへの攻撃後に中東を出発し、ホルムズ海峡を通らず日本に来た初めての原油が29日、愛媛県の製油所に到着しました。10万キロリットルの原油を載せたタンカーは29日午後2時半ごろ、製油所の桟橋に着きました。原油は3月1日にサウジアラビアの紅海側の港を出て、およそ4週間かけて日本に到着しました。武力衝突前から計画されていた輸送で、攻撃後に中東を出発し、ホルムズ海峡を通らず日本に到着した初めての