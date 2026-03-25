韓国の人気女優が近況を公開した。彼女が51歳でありながら、変わらぬ美しさを保っている以外は、それほど注目すべき話ではないかもしれない。しかし、彼女の名前を日本語で聞くと、思わず二度見してしまうはずだ。ほかでもなく、オ・ナラだ。【写真】「日本で自己紹介をするたびに爆笑される」オ・ナラオ・ナラは2025年10月に放送されたバラエティ番組『キム・チャンオクショー4』で、自らこの話題に触れている。「劇団四季」のメ