脳科学者・茂木健一郎氏（63）が28日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。新幹線のアナウンスを聞いた外国人客が大笑いしていたエピソードを報告した。茂木氏は「今、新幹線に乗っているんだけど、途中駅で、日本語に続いて英語で、『この列車は2分遅れで到着します。ご迷惑をおかけしてもうしわけありません』と音声が流れた」と投稿。すると「後ろの方に座っているアメリカからと思われるお客さんたちが、マジ受ける、み