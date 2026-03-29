古城探検家の今泉慎一さんが、「豊臣兄弟ゆかりの“戦う城”」の歩き方と、秘められた歴史ドラマを紹介する本連載。第1回は、浅井長政（あざいながまさ）の居城・小谷城（滋賀・長浜市）です。文・写真＝今泉慎一憧れのお市救出大作戦織田信長の13歳年下の妹・お市の方といえば、戦国一の美女といっても過言ではありません。大河ドラマ『豊臣兄弟！』でも、家臣たちからのモテっぷりが描かれています。豊臣兄弟の兄・秀吉にとって