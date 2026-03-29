ド軍本拠地で販売された記念カップが早くも値下げ“超高額”だと話題になっていたドジャース・大谷翔平投手の記念グッズが、早くも販売方法を見直したようだ。話題を集めているのは、今季からドジャースタジアムで販売されているソーダ入りの限定カップ。当初は税抜き74.99ドル（約1万2000円）の設定だったが、開幕2戦目を終えたタイミングで異例の大転換となった。球団が早くも値下げと仕様変更に踏み切った。大谷のユニホーム