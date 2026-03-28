実業家の春木開氏（３７）が２８日に自身の「Ｘ」を更新。実業家の三崎優太氏とインフルエンサーのてんちむの結婚を祝った。「青汁王子とてんちむの結婚が話題だけど」とニュースに触れた春木氏は「年始に鬼電きてあまりにしつこいから出たら『赤い稲妻が走った！結婚する！！』」と三崎氏からの報告を回顧。「正直その時はまた話題作りかエンタメだろうなと思ってた」と振り返った。しかし、直接会って話し「あ、これ本気だ