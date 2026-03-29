新型フィットまもなく？現行型のホンダ「フィット」は、2020年2月に発売され、今年で満6年を終えました。フィットの歴史を振り返れば、初代と2代目のモデルライフは6年、3代目が7年。つまり、4代目となる現行モデルは、いつフルモデルチェンジをしてもおかしくない状況です。細いLEDヘッドライトを使ったトレンドの顔つきその一方で、今世代のフィットは、先輩方と比べると、販売に苦戦しているという事実があります。2025年暦