3月上旬、都内のイタリアンで、酒宴を囲んでいたのは、坂口健太郎。まだ少し肌寒さの残るこの夜、ジャケットを着こんで会場から現れた彼だが……少し様子が変わった印象だ。「この日は、坂口さんの主演映画『私はあなたを知らない、』の打ち上げがおこなわれていました。フランスとの共同製作で撮影されたこの作品ですが、坂口さんは家族愛を渇望する青年を演じるといいます。人を殺めるシーンもあるそうで、サスペンスフルな作