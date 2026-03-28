ネットワーク管理者の悩みとして、ネットワーク構成図を更新するのが面倒だということがあります。「Scanopy」は、ネットワークをスキャンしてホストやサービスを検出し接続関係をインタラクティブに可視化するツールです。一度設定すればメンテナンスは不要で、ネットワーク構成図を自動的に更新することができます。Scanopy - Automatic Network Documentationhttps://scanopy.net/◆デモhttps://demo.scanopy.net/◆設定方法今