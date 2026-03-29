「高知県警から警視庁本部に捜査の協力要請を受けて連絡させていただきました」――。警視庁捜査２課の警察官をかたる男から、勤務中の岩手県警久慈警察署の男性署員のスマートフォンに電話がかかってきた。機転を利かせた署員は上司と連携して通話を録音。生々しいやりとりを動画投稿サイトユーチューブで公開し、詐欺被害への注意を呼びかけている。（坂本俊太郎）県警生活安全企画課によると、電話がかかってきたのは２月１