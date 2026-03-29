NetflixによるWBC独占配信は成功だったのか。エンタメ社会学者の中山淳雄さんは「各種データを見る限り、150億円の十二分に成功した投資といえる。地上波を含むテレビ放送と配信の争いは、一方的な様相を呈してきた」という――。■ネトフリに対してネガティブだった日本のメディア「WBCの独占配信権をNetflix社が150億円で買収した」という半年前の衝撃を、2026年3月のWBC開幕とともに改めて人々は目の当たりにした。毎朝のワイド