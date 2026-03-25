焼肉店に集った旧安倍派議員３月12日、新橋駅前の繁華街からやや離れるが、冷凍肉を使わず、食通で知られる大物芸能人も系列店を贔屓とする「焼肉やっちゃん」に約20名が集まった。集まったのはかつて百名を超え、自民党内の最大派閥だった旧安倍派の面々だ。’24年の衆院選では「派閥裏金問題」で大半の議員が落選するも、今年２月の総選挙では「高市旋風」で39人が当選。店員が目の前で塊肉を切り分けている間、旧安倍派「五人衆