また1人、フジテレビのアナウンサーがお台場を去るーー。3月27日、『Live News イット！』で番組卒業を報告したのは宮司愛海アナだ。また、秋から海外の大学院に留学することも明かした。「宮司アナは『めざましテレビ』や『S-PARK』を担当した後、前任の加藤綾子アナの後を引き継ぐ形で『イット！』のメインキャスターに就任。3年半にわたり番組を支えてきました。2025年1月の“フジテレビ10時間超会見”では、生中継を午前2