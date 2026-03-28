丸みのあるシルエットが特徴の「バルーンパンツ」が、2026春トレンドとして注目を集めています。気になる下半身のシルエットをカバーしつつ、コーデにこなれ感をプラスできそう。大人女性のコーデに落とし込むなら、今回紹介する【ZARA（ザラ）】の「バルーンパンツ」がおすすめです。 一点投入でトレンドコーデに 【ZARA】「バルーンパンツ」\5,290（税込） ゆるやかな丸みを