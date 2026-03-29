お笑いコンビ、かまいたちの山内健司（45）が24日放送された日本テレビ系「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？」に出演。父親の職業を明かす一幕があった。この日、かまいたちの山内と濱家隆一は同局系「一茂×かまいたちゲンバ」で共演しているタレント長嶋一茂と組んで小学校5年生が学ぶのレベルのクイズに挑戦。その中で「社会」の問題になり、「税務署を表す地図記号はどれ？」という3択が出題された。すると、濱家は「一