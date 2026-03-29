3月24日、「すかいらーくホールディングス（HD）」が、炭火焼干物定食チェーン「しんぱち食堂」を運営する「株式会社しんぱち」の全株式を約110億円で取得。完全子会社化すると発表した。【写真】意外なメニューが上位に？しんぱち食堂人気メニューランキング歓迎する声が多い背景に「東京発祥」2013年に東京・新宿に1号店をオープンした「しんぱち食堂」。通常の約半分の時間で干物を焼けるという独自の炭火焼機を開発。約10